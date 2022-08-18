Daha sonra Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ile tenis oynayan Vali Varol, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol’un tenis maçına start vermesinin ardından, tenis turnuvası başladı.

Ağrı Dağı’nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı Valiliği öncülüğünde düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. 35 İlden gelen 120 sporcunun katılım sağladığı Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Ağrı Dağı’nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı.

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