Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri gerçekleştirdiği uygulamada durdurdukları bir araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet fişek ele geçirdi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri gerçekleştirdiği uygulamada durdurdukları bir araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet fişek ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yaptıkları sorgulama sonrasında araç şoförünün 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Ardından araçta arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet mermi ele geçirdi. Olay sonrası araç şoförü B.K., gözaltına alındı.