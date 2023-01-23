Mersin Yenişehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmelerini sağlamak ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla karne hediyesi olarak “1.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali” düzenleyecek.

28 Ocak’ta başlayacak tiyatro festivali 5 Şubat’a kadar devam edecek. Çocuklar festival kapsamında sahnelenecek tüm oyunları ücretsiz izleyebilecek. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak 6 oyuna çocukları davet eden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Sevgili çocuklarımızın doyasıya eğlenebileceği bir festival hazırladık. Okul yorgunluklarını atmak ve keyifli bir tatil geçirmek için festivalimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, çocuklara özel“1.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali” düzenliyor. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalde tüm oyunlar ücretsiz olarak sahnelenecek ve çocukların gülerken de öğrenebilmesi sağlanacak. Festivalde 6 oyun, 6 günde toplamda 12 kez sahnelenecek.

Festival, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te ÇEK Sanat Tiyatro grubunun “Hendek Masal” oyunu ile başlayacak. Cumartesi günü festivalin ikinci oyunu olan “Don Quijote” ise saat 17.00’de sahnelenecek. 29 Ocak Pazar günü yine saat 13.00’te “Hendek Masal”, saat 17.00’de ise “Don Quijote” çocuklarla buluşacak.

“1.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali”nin 30 Ocak Pazartesi günkü oyunlarını ise Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Yenişehir Şehir Tiyatrosu sahneye taşıyacak. 30 Ocak Pazartesi günü saat 13.00’te “Masal Gezginleri Çevreci Kahramanları Arıyor 2”, aynı gün saat 17.00’de ise yüz binlerce insanın başucu kitabı olan “Küçük Prens”ten uyarlanan ve aynı adı taşıyan oyun çocuklar için sahnelenecek.

04 Şubat Cumartesi günü saat 13.00, 15 ve 17.00’de tüm çocukların izlerken de öğrendiği bir oyun olan “Pinokyo” oyununun gösterimi yapılacak. Pinokyo’nun sihirbazın tatlı sözlerine inandıktan sonra başına gelenler çocuklar için sahneye taşınacak.

05 Şubat Pazar günü saat 13.00, 15 ve 17.00’de ise “Elsa Kayıp Hazine” oyunu ile festivalin kapanışı yapılacak.“Elsa Kayıp Hazine” oyununda karlar ülkesinde Anna’nın doğum gününü kutlamak üzere hazırlık yapan Anna ve Elsa’nın başından geçen olaylar sahneye taşınacak.

Tüm oyunların ücretsiz olarak çocuklarla buluşacağını söyleyerek çocukları festivale davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Çocuklarımız dönem boyunca derslerini gayretle çalıştı ve öğrendi. Yarıyıl tatillerinin başlamasıyla birlikte biz de Yenişehir Belediyesi olarak onlara eğlenebilecekleri ve aynı zamanda eğlenirken de öğrenebilecekleri renkli ve eğlenceli bir festival hazırladık. Eğitim dönemleri boyunca kaliteli bir eğitim alsınlar diye çalışmalarımızı sürdürürken tatillerinde de çocuklarımızı elbette yalnız bırakmıyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz bu festivalimiz çocuklarımıza karne hediyemiz olsun. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “1.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali”ne tüm çocuklarımızı bekliyoruz.” Diye konuştu.