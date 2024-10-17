Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerini, iş adamlarını, girişimcileri ve öğrencileri bir araya getiren 1. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde düzenlenen zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet Başkanı Funda Aktan; "Yapay zeka teknolojisinin geleceğini, Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini, faydalarını, tehlikelerini, risklerini ve önümüzü açacağı ufku görmek için bir araya geldik. Bu yapay zeka buluşmasında hedefimiz yapay zeka ekosisteminin unsurlarını bir araya getirmekti” şeklinde konuştu. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da açıklamasında; "Bu gün dünya bir dönüşüm içinde. Tarihteki kırılmalardan belki de birini yaşıyoruz. Çoğu zaman tarihteki bu kırılmaları yaşayanlar bunu fark etmezler. Yıllar sonra tarihçiler ’o dönemde böyle bir kırılma yaşandı ve her şey değişti’ diye yazarlar. Aslında 2016 yılından bu yana dünyada yapay zeka konusunda çok büyük bir gelişim, dönüşüm yaşandı. Bu konuda Türkiye hiç geride değil. Farkındalığı yüksek, ancak yapılması gereken çok şey var. Ulusal bazda da önemli bir koordinasyon sağlanması gerekiyor” şeklinde konuştu. Bu zirvede, yapay zekânın güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Etkinlik boyunca, akademi ve iş dünyasından uzmanlar, yapay zekânın topluma, ekonomiye ve teknolojiye sunduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları tartışacak.

Buluşmanın 1. gününde İş Bankası Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, ve Doğuş Teknoloji CDO’su Özcan Çavuş gibi isimler yapay zekânın Türkiye’deki önemine dair görüşlerini paylaştı. Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel açılışını yapacağı 2. Günde de Oturumlar ’Yapay Zekâ ve Akademik Çalışmalar’, ’İş Dünyası ve Yapay Zekâ’, ’Girişimcilik ve Yapay Zekâ’ gibi daha birçok başlığın işleneceği panellerle çeşitlenecek. Ayrıca, girişimciler ve öğrenciler Demoday ve Poster Sunumu etkinlikleri çerçevesinde projelerini sunma fırsatı bulacak. Türkiye’nin ulusal yapay zekâ stratejisini desteklemenin yanı sıra, akademi ve iş dünyası arasındaki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen buluşmada katılımcılar, yapay zekânın geleceği hakkında derinlemesine bilgi edinirken, yeni iş fırsatlarını ve sektörel uygulamaları yakından keşfetme imkânı bulacaklar.