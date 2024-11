Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık’ta Şırnak’ta Şehr-i Nuh Konseri ve Sihirli Dünya gösterisiyle başlıyor. Festival kapsamında 5 şehirde 13 farklı eser sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1’nci Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçiriyor. 7-8 Aralık 2024 tarihinde Şehr-i Nuh Konseri ve Sihirli Dünya ile Şırnak’ta açılışı yapılacak olan festivale ilişkin detayları aktarmak için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara Opera Binası Sahnesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sağtürk, “Bu festival ile, Anadolu’nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk yılında Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle buluşanın mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.

“Çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak”

Çocukların festivalin özel bir parçası olduğunu dile getiren Sağtürk, hazırlanan oyunlar vesilesiyle çocukların küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sanatla büyüyen bir neslin, gelecek için en önemli temellerinden biri olduklarına inandığını kaydeden Sağtürk, “Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise, çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde, çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralamaya çalışacağız” dedi.

“2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız”

Sanatın, evrensel bir dil olduğunu ve toplumların köklerini ve değerlerini taşıdığını bildiren Sağtürk, “Anadolu’nun çok katmanlı ve kadim kültürü, operanın ve balenin zarafetiyle buluştuğunda, eşsiz bir zenginlik ortaya çıkar. Bu festival, yalnızca bir sanat etkinliği değil; sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. 2025 yılında Edirne’den Kars’a, Osmaniye’den Manisa’ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu’nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanat, toplumların ruhunu besler, kültürünü yaşatır ve benliğini güçlendirir. Biz de Devlet Opera ve Balesi olarak, her adımımızda bu gücü hissederek, Anadolu’nun her köşesinde sanatla buluşmak için yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivalin ücretsiz yapılacağını planladıklarının bilgisini vererek, “Bunu Devlet Opera Balesi kendi imkanlarıyla organize ediyor. Ücretsiz olmasının getirdiği tabii çok büyük bir iyilik hareketi var. Bu çalışmaya iyi bir planlamayla genel müdür yardımcılarımla birlikte yapabildik diye düşünüyorum. Umarım uzun yıllar devam edecektir” dedi.

7 Aralık’ta Şırnak’ta başlayacak Festival, 17 Aralık’ta Hatay’da sona erecek.