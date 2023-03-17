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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ maçını Malatya Bölgesi Hakemi Kemal Dizdar yönetecek. Lider Sincan Belediyespor’un sahasında oynayacağı Kırşehir ekibi Mucurgücü maçında ise Oktay Sağlamcı düdük çalacak.

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