Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Kahramanmaraşta yaşanana depremin yüzeye yakın gerçekleşmesinin, yapılara etki eden ivme değerlerini artırmasına neden olduğunu, son depremlerin 1999 öncesi inşa edilen yapılarda ağır hasarlar verdiğini söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Kahramanmaraşta yaşanana depremin yüzeye yakın gerçekleşmesinin, yapılara etki eden ivme değerlerini artırmasına neden olduğunu, son depremlerin 1999 öncesi inşa edilen yapılarda ağır hasarlar verdiğini söyledi.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri Hatay’da hasar tespit çalışmalarda bulundu. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Görgün, Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdem Çerçevik, Dr. Öğr. Üyesi Murat Aras, Öğr. Gör. Dr. Emrah Taşdemir, Öğr. Gör. Ahmet Ferdi Şenol ve Arş. Gör. Nazım Çağatay Demiral’dan oluşan ekip depremden hasar gören yapılarda AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde incelemelerde bulundu.

Görevlerini ve tespitlerini yaparak dönen ekipten Dr. Öğr. Üyesi Burak Görgün, Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdem Çerçevik ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Aras ikinci bir görevle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayi yapılarındaki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak BŞEÜ Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Karakurt, bölümün öğretim elemanlarının gönüllü olarak deprem bölgesinde önemli tespitlerde bulunduklarını belirterek, bu tespitler ışığında yıkıma ya da ağır hasara uğrayan yapılarda karşılaşılan sorunlar üzerine yapılan ön değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Karakurt yaptığı açıklamada, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Son yıllarda görülen en şiddetli depremlerden ikisi ne yazık ki çok kısa aralıkla 11 ilde etkili olmuştur. Yapı stoku olarak ağırlıkla betonarme yapıların bulunduğu deprem bölgesinde yıkıma ya da ağır hasara sebep olan bazı yapılarda tek bir sorun yerine çoklu eksikliklerin de var olmasının neden olduğu durumlar hocalarımızca belirlenmiştir. Depremin yüzeye yakın gerçekleşmesinin yapılara etki eden ivme değerlerini artırmasının oldukça yıkıcı bir etkiyle özellikle 1999 öncesi inşa edilen yapılarda ağır hasara yol açtığı görülmüştür. Ön değerlendirmelerde tasarım hataları, beton kusurları, yetersiz donatılandırma, zemin problemleri ve yumuşak kat gibi yapısal sorunların tek başına ya da bir arada bulunmasının yıkımda etkili olduğu kanaatine varılmıştır. İnceleme ekibinin görevlerini tamamlaması sonrası detaylı değerlendirmeler yapılarak rapor haline getirilecektir” ifadelerini kullandı.