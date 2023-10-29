Cumhuriyetin 100. yılında farklı alanlarda görev yapan 1998 yılı Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi mezunları, 25 yıl sonra internet üzerinden bir araya geldi.

Yıllardır Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan İsa Şeker; çeyrek asır öncesinden günümüze edebiyat öğretmenliğini yaptığı öğrencileriyle yıllar sonra anlamlı bir günde, cumhuriyetin 100. yılında, anlamlı bir proje ile yeniden bir araya geldi. Bugün farklı makamlarda, farklı görevlerde, farklı unvanlarla ülkelerine hizmet eden mezunlar, hem yıllar önce kendilerinin oturduğu sıralarda oturan öğrencilere rol-model olmak hem okulları ile ilgili bir farkındalık oluşturmak hem de cumhuriyetin 100. yılında düşüncelerini kısa bir video - mesajla dile getirmek için bir araya geldi. Öğrenciler arasında; hakim, akademisyen, gazeteci, öğretmen, polis, savunma sanayi görevlisi gibi önemli mesleklerde görev alanlarda bulunuyor.

Kırşehir’de hayata geçirilen projenin ise mottosunu ’vazifesini en iyi yapanlar’ düsturu oluşturuyor.