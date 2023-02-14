Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde enkaz altından sağ olarak çıkartılan son depremzede olarak kayıtlara geçen 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, tedavi altında bulunduğu Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesine sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde enkaz altından sağ olarak çıkartılan son depremzede olarak kayıtlara geçen 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, tedavi altında bulunduğu Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesine sevk edildi.

Abdülmusa Caddesi’ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazının en alt katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler, ’domuz damı’ denilen yöntemle Muhammed’e ulaştılar. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı. Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar.

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muhammed Cafer, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesine sevk edildi.