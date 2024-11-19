Tokat’ta baba mesleği olan minibüs servisçiliği mesleğini devam ettiren bir kişi, 6 ayda yenilediği 1988 model Magirus minibüsüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Tokat’ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Yazıcı, minibüs şoförü olan babasından ilham alarak büyüttüğü çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu 1988 model Magirus minibüsü satın alan Yazıcı, aracı y 6 ayda yeniledi. Tamamen orijinal detaylarına sadık kalarak restore edilen minibüs hem nostaljik hem de şık bir görünüme kavuştu. Minibüs, Yazıcı için özel bir tutkunun simgesi oldu.

“Geçmişe yolculuk yapıyorum”

Her detayını özenle koruduğunu belirten Murat Yazıcı, minibüsüne adeta gözü gibi bakıyor. Babasının mesleğinden etkilendiğini söyleyen Yazıcı, “Bu minibüs çocukluk hayalimdi, onunla geçmişe yolculuk yapıyorum” dedi.