Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan İshak Doğan, yaklaşık 3 ay önce emekli bir polisten aldığı 1987 model aracına gözü gibi bakıyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan İshak Doğan, yaklaşık 3 ay önce emekli bir polisten aldığı 1987 model aracına gözü gibi bakıyor.

İshak Doğan’ın yaklaşık 3 ay önce aldığı ve garajında özenle sakladığı 1987 model aracın neredeyse tüm parçaları orijinal. Fabrikadan yeni çıkmış gibi görünen araç ilçede ilgi odağı oldu. Sis farı, teyp, cam kolu haricinde her şeyi orijinal olan aracını 130 bin TL’ye satılığa çıkarmayı düşündüğünü belirten Doğan, aracı 50 bin kilometrede aldığını söylerdi. Doğan, eski araçlara ilgisi olduğu için satın aldığını, başka bir klasik araç almak için bu aracı satılığa çıkartacağını ifade etti.