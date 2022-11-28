Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) davetiyle İstanbul’dan gelen ve aralarında tiyatro eleştirmeni, iletişimci, gazeteci, yazar, sinema ve dizi oyuncularının yer aldığı konuklar, yeni sezonun ilk oyunu olan 1984’ü büyük bir ilgiyle izledi. Oyuncuları dakikalarca alkışlayan konuklar, performanslarından da övgülerle bahsetti. Konuklar, Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat mekânlarını da gezdi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) davetiyle İstanbul’dan gelen ve aralarında tiyatro eleştirmeni, iletişimci, gazeteci, yazar, sinema ve dizi oyuncularının yer aldığı konuklar, yeni sezonun ilk oyunu olan 1984’ü büyük bir ilgiyle izledi. Oyuncuları dakikalarca alkışlayan konuklar, performanslarından da övgülerle bahsetti. Konuklar, Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat mekânlarını da gezdi.

Sahnelediği oyunlarla Bursa’da tiyatroya yeni bir nefes getiren Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), yeni sezonda kapalı gişe oynuyor. Murat Daltaban’ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, dünyaca bilinen George Orwell’in klasik romanı 1984’ün çağdaş sahne uyarlamasıyla yeni sezonda perde açmıştı. Murat Daltaban’ın yönettiği “1984” adlı oyuna Bursalı tiyatro tutkunları büyük ilgi gösterirken, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun davetiyle İstanbul’dan gelen ve tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar, iletişimci, sinema ve dizi oyuncularının yer aldığı konuklar da oyunu izledi. Oyuncu ve senarist Şerif Erol, senarist Aylin Alıveren, tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, gazeteci Emin Çapa, Melis Alphan, oyuncular Ayşenil Şamlıoğlu, Esra Bilgiç, Ayşegül İşsever gibi isimlerin de aralarında yer aldığı konuklar, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenen oyunu ve Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının performansını dakikalarca alkışladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de, oyunun ardından konuklarla bir araya geldi. Nilüfer’de sanatın özgür olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, yasakların olmadığı bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Nilüfer Kent Tiyatrosu ekibinden büyük bir övgüyle bahseden konuklar da, sanata ve sanatçıya verdiği değer için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.

Konuklar, ziyaret programının ikinci gününde de Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat mekânlarını gezdi. Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı proje ve çalışmalarla Bursa’nın sanat köyü haline gelen Misi’de (Gümüştepe) güne başlayan konuklar, burada “Sanat Kahvesi”, “Fotoğraf Müzesi”, “İpek Evi” ve “Edebiyat Müzesi”ni ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan’dan Misi’de yapılan kültür sanat çalışmalarını dinleyen konuklar, daha sonra Gölyazı’daki “Apollonia Nekropol Arkeoparkı” ile kazı çalışmalarının devam ettiği antik tiyatro alanını ziyaret etti.

Günün sonunda Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da, Balat Atatürk Ormanı’nda yer alan Ormandaki Kulübe’de, İstanbul’dan gelen konukları ağırladı. Pandemi sürecinde açık havada oyun sahnelenmesini sağlayarak, seyirciyi tiyatrodan mahrum bırakmayan proje de övgü topladı.