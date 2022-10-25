Kaleci forması dahil olmak üzere 3 çeşit yeni sezon formasını satışa sunan Muşspor, satış hedefi olarak 7 bin rakamını belirledi. Kısa süre önce satışa sunulan formalara ilgi gösteren Muşspor taraftarları, 1000 forma satın aldı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Muşspor, yeni sezon formalarını 349 TL’den online olarak satışa sundu.

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