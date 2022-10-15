1984 Muşspor, TFF 3. Lig’e namağlup devam ediyor

1984 Muşspor, TFF 3. Lig’e namağlup devam ediyor

TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı

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