TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı
TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Burak Yücetağ xxx, Tolga Dede xxx, Mehmet Öcal xxx,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xxx, Dede Çelik xx, Süleyman Olgun xxx, Kıvanç Salihoğlu xx (Yunus Karadağ dk. 58 xxx), Abdulkadir Kuzey xx, Emircan Birinci xxx (Tibet Öniz dk. 58 xx), Furkan Yıldırım xx, (Doğukan Bulut dk. 85 xx), Raif Gündoğdu xxx (Berkant Taşkıran dk. 74 xx), Erkam Kömür xx, Tolga Tekin xx, Efe Mustafa Çetin xxx
Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif Önal x, Ramazan Üzer x, Harun Atalay xx (Gökdeniz Patan dk. 87 x), Cemilcan Eryılmaz x (Batuhan Eren dk. 78 xx), Şahinali Terzi xx, Cihan Halil xx (Umut Koray Öz dk. 46 xx), İbrahim Halil Aksu xx, İdris Güneş xx (Ertunç Yasin Güdü dk. 67 x), İlyas Kahmaran x, Bilal Can İner x, Gökhan Günel xx,
Goller: Dede Çelik (dk. 94) (1984 Muşspor), Umut Koray Öz (dk. 86) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Akif Önal, Umut Koray Öz, Gökhan Günel, İdris Güneş, (Fatsa Belediyespor)
Kırmızı Kart: İdris Güneş dk. 95 (Fatsa Belediyespor)
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