Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde 50 yıllık bina yıkılmadığı gibi ciddi bir hasar da almadı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde 50 yıllık bina yıkılmadığı gibi ciddi bir hasar da almadı.

Pazarcık ve Elbistan depremleri Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş şehir merkezinde yüzlerce bina yıkılırken, İsmet Paşa Mahallesi’nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise depremden etkilenmedi. Büyük depremlere dayanan bina, sarsıntıları hafif hasarla atlattı. Yarım asır önce yapılan bina girişinde 1972 yılı yazılı levha bulunurken, deprem sonrası binanın bazı sakinlerinin taşındığı, bazılarının da dairelerinde oturmaya devam ettiği öğrenildi. Binada oturan yabancı uyruklu bir vatandaş, "Elhamdülillah bina iyi" dedi.