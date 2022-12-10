1969 Bilecik Spor Kulübü’nün maddi imkansızlıklardan dolayı yaptığı kongreye yönetim kurulu üyeleri dışında sadece 3 kişi katıldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü’nün maddi imkansızlıklardan dolayı yaptığı kongreye yönetim kurulu üyeleri dışında sadece 3 kişi katıldı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin geçtiğimiz günlerde takıma kenttin sahip çıkmasından dolayı görevinden istifa etti. 7 kişilik yönetim kendi arasında bir başkan çıkaracaklarını söyleyerek, fazla bir bütçe ayırmadan yola devam kararı almıştı.

Ardından Cengiz Çevik bazı iş insanları bir oluşum içine girerek, yönetim oluşturdular hatta antrenmana giderek topçulara para dağıttılar. Yaşanan bu güzel gelişme sonrası yönetim kurulu üyeleri kongre kararı alırken, kongreye 2 gün kala Cengiz Çevik aday olmayacağı açıkladı. Kulüp binasında yapılan kongreye yöneticiler hariç eski kulüp başkanı İsmail Cinoğlu, Yusuf Paçacı ve Avukat Berke Furkan Altınay katıldı. Kongre aday ve çoğunluğun sağlanamamasından dolayı haftaya ertelendi.

Öte 1969 Bilecik Spor Kulübü bazı futbolcuları ve teknik kadro para alamadıklarını gerekçe göstererek, kenti terk edecekleri öğrenildi. Geriye kalan 8 futbolcuya U16 takımından takviye yapılarak yarın Sakarya deplasmanında A. Kalaycıspor karşısına çıkacağı öğrenildi.