1969 Bilecik Spor Kulübü yönetiminin geçtiğimiz günlerde aldığı olağanüstü kongre kararının 9 Aralık Cuma günü yapılacağı öğrenildi.

1969 Bilecik Spor Kulübü yönetiminin geçtiğimiz günlerde aldığı olağanüstü kongre kararının 9 Aralık Cuma günü yapılacağı öğrenildi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, geçtiğimiz günlerde maddi imkansızlıklar ve belediye ve bazı iş insanlarından başka kenttin takıma sahip çıkmamasından dolayı başkanlık görevinden istifa etmişti. Yaşana bu gelişmeler sonrası 7 kişilik yönetim kurulu üyeleri kongre kararı almıştı. Kongrenin Cuma günü saat 19:00’da kulüp binasında yapılacağı gideceği öğrenildi. Kongrede iş insanı Cengiz Çevik’in aday olacağı, yeni yönetimin kentteki ileri gelen iş insanlarından oluştuğu öğrenildi.