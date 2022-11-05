Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları zorlu Hendek Spor maçı öncesi günü tek antrenmanla geçerken, futbolcuların keyifleri yerinde olduğu görüldü.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları zorlu Hendek Spor maçı öncesi günü tek antrenmanla geçerken, futbolcuların keyifleri yerinde olduğu görüldü.

BAL 11. Grup’ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynayacağı Sakarya temsilcisi Hendek Spor maçı öncesi İstasyon Sentetik Saha’da yaptığı tek antrenman sonrası maç saatini beklemeye koyuldu. Ligde 4’üncü hafta sonundan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrası 9 puanla 14 takımlı ligde 5’inci sırada yer alan kırmızı şimşeklerde sakat olan Bedirhan Danışman’ın yanı sıra takım tam kadro bu maça hazırlandı.

Ödeme takıma moral oldu

Zorlu maç öncesi Bilecik Belediyesinin bütçesinden spor kulüplerine ayrılan bütçenin 1969 Bilecik Spor Kulübü’ne olan kısmı tahsis edilirken, bu para futbolculara dağıtıldı.