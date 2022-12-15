Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde ilk kongre gününde salona sadece 3 kişi gelmişti. Saf çoğunluk sağlanamayan kongrenin ikincisi pazartesi günü yapılacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde ilk kongre gününde salona sadece 3 kişi gelmişti. Saf çoğunluk sağlanamayan kongrenin ikincisi pazartesi günü yapılacak.

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin geçtiğimiz günlerde takıma kentin sahip çıkmamasından dolayı görevinden istifa etti. 7 kişilik yönetim kendi arasında bir başkan çıkaracaklarını söyleyerek, fazla bir bütçe ayırmadan yola devam kararı almıştı. Ardından Cengiz Çevik ve bazı iş insanları bir oluşum içine girerek, yönetim oluşturdular ve antrenmana giderek oyunculara para dağıttılar. Yaşanan bu gelişme sonrası yönetim kurulu üyeleri kongre kararı alırken, kongreye 2 gün kala Cengiz Çevik aday olmayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp binasında yapılan kongreye yönetim kurulu hariç sadece 3 kişi katılmıştı.

Turgut Özen’e çağrı

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa, sosyal medya hesabından kulübün eski başkanlarından iş insanı Turgut Özen bir çağrıda bulunarak, "Bilecikspor tarihine adını yazdıran efsane başkan Turgut Özen, kardeşlerinin sana çağrısı var. Bitsin bu hasret" açıklamasını yaptı.

Öte yandan bazı futbolcular ve teknik kadro para alamadıklarını gerekçe göstererek, kenti terk ettiler. Geriye kalan ve kentte ’Bir avuç yürekli insan’ olarak anılan 10 futbolcuya U16 takımından takviye yapılarak pazar günü Tekirdağ temsilcisi ile oynanacak Çerkezköy 1911 maçına çıkılacak.