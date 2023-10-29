Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta üçüncü hafta geride kalırken ilk haftayı BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk puanınla tanıştı.

1969 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik İstasyon Sentetik Sahasında oynanan BAL 4. Grup’ta üçüncü hafta müsabakasında Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal Spor karşısında 0-0 berabere kalarak ligde puanla tanıştı. Maça büyük taraftar desteği ile 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarıda rakibine karşı fazla bir üstünlük gösteremedi. İlk yarıda rakip takım yüzde yüz 2 pozisyonu harcarken, bir topuda direkten döndü. İlk yarı 0-0’lık skorla sonuçlanırken, maçın ikinci 45 dakikalık bölümünde karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maç 0-0’lık skorla sonuçlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübünün taraftarı grubu olan Belekoma Tayfa Bilecik Valisi Şefik Aygöl takıma verdiği desteklerden dolayı “Kimler geldi kimle geçti, hiç biri senin kadar sevilmedi” yazılı pankart açtılar. Maç sonu iki takım arasında hafif bir gerginlik yaşanırken, taraftarlar takıma iyi bir forvet alınmasını dile getirdiler.

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 4’üncü haftasında deplasmanda Manisa 1965 FK. İle karşılaşacak.