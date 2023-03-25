Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 20’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vefaspor ile berabere kalırken, maça taraftarlar ilgi göstermedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynanan Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 20’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vefaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Vefaspor maçın 6’ıncı dakikasında ilk tehlikeli atağında Alpaslan Bağımsız’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden dakika sonra Erdi Önal 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün beraberlik golünü kaydetti. Maçın 45’inci dakikasında gelişen bir Vefaspor atağında Yılmaz Coşkunçay takımın 2’inci golünü kaydetti. Bu gol ayrıca ilk yarınında skoru oldu. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 50’inci dakikasında Erdinç Mergen’in golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Bu dakikadan sonra karşılıklı bulunan ve ara ara tansiyon yükselen müsabakada başka gol olmazken, taraftarlar 1’er puanı paylaştı.

7 haftada 11 puan

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin ikinci yarısına yenilene yönetimi ile lige başlarken, 7 maçta 11 puan topladı. Takımın geçen hafta Hendekspor karşısında 5-0’lık mağlubiyeti sonrası taraftarlar bu maça ilgi göstermedi.