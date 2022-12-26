Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarının son maçında mağlubiyet serisine devam etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarının son maçında mağlubiyet serisine devam etti.

İstanbul Bahçelievler İl Özel İdare-Stadı’ndan oynanan BAL 10. Grup 12’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü Bahçelievlerspor’a 5-1 mağlup oldu. 2 haftalık antrenörlük hasretine bu hafta Sedat Memiş ile anlaşan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 7’inci dakikasında Aykut Çakay’ın golüne engel olamayarak, 1-0 geriye düştü. Bu golden sonra ataklarını devam eden ev sahibi ekip maçın 10’uncu dakikasında Alper Yıldız’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Bu golden sonra biraz toparlanan 1969 Bilecik Spor Kulübü Ali Çukadar’ın golüyle durumu 2-1’e getirdi. Maçın 28’inci dakikasında Bahçelievlerspor oyuncusu Oktay Yılmaz durumu 3-1’e getiren golü kaydetti. Maçın 44’üncü dakikasında Aykut Çakay kendisinin 2’inci takımın 4’üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadele şeklinde geçerken, maçın 63’üncü dakikasında Bahçelievlerspor oyuncusu Aykut Çakay kendisinin 3’üncü takımın 5’inci golünü kaydetti. Bu ol sonrası Bahçelievlerspor durumu 5-1’e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 5-1 kaybederek, üst üste 6’ncı mağlubiyetini aldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü bu mağlubiyetle 14 takımlı ligde 1 puanla 10’uncu sırada yer aldı.