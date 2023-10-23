Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta ikinci hafta geride kalırken, ilk haftayı BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü lige kötü başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’ndan oynana BAL 4. Grup’ta ikinci hafta müsabakasında İzmir temsilcisi Tire 2021 Spor Kulübüne konu olan 1969 Bilecik Spor Kulübü 80’inci dakikadan sonra yediği 2 golle maçı kaybetti. Ligin ilk haftası BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü güçlü rakibi karşısında 80 dakika başa baş bir futbol sergilerken maçın 80’inci dakikasında Timur Kosavalı ve 86’ncı dakika Fatih Özçelik gollerine engel olamadı. Maçın 2-0 kaybeden 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün oynadığı futbol göz doldururken, takıma en 4 takviye olacağı öğrenildi. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin üçüncü haftasında kendi evinde Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya gelecek. Maç 29 Ekim günü saat 14:00’da İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanacak.