Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü kongreye gidiyor.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü kongreye gidiyor.

15 yılın ardından bir profesyonel lig olan Bölgesel Amatör Lig’e Bayırköyspor’un tüm Hakkılarını devretmesinin ardından yükselen 1969 Bilecik Spor Kulübü kongreye gidiyor. Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde 4’üncü hafta sonunda 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 6 puanla yer alıyor. Kulüp Başkanı Ai Muyşin’in yarın oynanacak olan Hendek Spor maçı sonrası olağan üstü kongre gideceği öğrenildi.