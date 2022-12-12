Bölgesel Amatör Lig 11 Grup 11’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü çoğu futbolcusu ve teknik heyeti olmadan çıktığı maçta 5-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 11 Grup 11’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü çoğu futbolcusu ve teknik heyeti olmadan çıktığı maçta 5-1 yenildi.

Sakarya Arifiye Suni Çim Futbol Sahasından oynana BAL 11 Grup 11’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Arifiye Kalaycıspor’a 5-1 yenildi. Maç öncesinde takımdan çoğu futbolcunun paralarını alamadığı gerekçesiyle kampı terke ederek evlerine gitmesine teknik heyetin de katılmasıyla büyük şok yaşayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, takıma U16’dan 4 takviye ederek kalan oyuncularla maça gitti. Maçın 20’inci dakikasında Emre Kürküt’ün golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Arifiye Kalaycıspor maçın 27’inci dakikasında Tuğrul Cem Sayar ve 34’üncü dakikada Özgür Çelik’in golleriyle durumu 3-0’a getirdi. Maçın 37’inci dakikasında gelişen 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında Ekrem Dal durumu 3-1’e getiren golü kaydetti. Bu skor ayrıca ilk yarınında sonucu oldu. Maçın ikinci yarısında iyi bir futbolla başlayan Arifiye Kalaycıspor maçın 65’inci dakikasında Necati Gürüş ve 75’inci dakika Emre Kürküt kendisinin ikinci takımın 5’inci golüne imza attı. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 5-1 kaybetti.

Öte yandan maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübünde yapılan kongreye yönetim hariç 3 kişi katılırken, bir başkan adayı çıkmamıştı.