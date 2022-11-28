Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkan Ali Muyşin’in görevinden istifasının ardırdar kulüp başkanı halen seçilemedi.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkan Ali Muyşin’in görevinden istifasının ardırdar kulüp başkanı halen seçilemedi.

Bölgesel Amatör Lig 11 Grupta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkan Ali Muyşin geçtiğimiz perşembe günü maddi imkansızlıklar, kenttin ileri gelenleri ve bürokratların takıma sahip çıkmasından dolayı görevinden istifa etti. Bu istifa sonrası yönetim kurulu bir araya gelirken yola devam kararı aldılar. Cihan Uygun, Atahan Ateş, Şenol Çetin, Cihan Uysal, Turgay Gül ve Okan Kızmaz’dan oluşan yönetim kurulu, zorlu Çorlu 1947 maçı öncesi bir başkan seçmezken, bu olay futbolculara olumsuz yönde yansıdı. Futbolcular alacakları yönündeki düşünceleri nedeniyle ligdeki 9 haftanın en kötü futbolunu oynarken, deplasmanda Çorlu 1947’da 5-0 yenildi.