1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün maddi anlamda büyük zorluklar yaşayan, yeterli destek bulamayan, hatta yaptığı kongreye dahi 3 kişi katılan takıma, başkan olmak için iş insanı İsmail Cinoğlu aday olmuştu. Bu adaylığın ardından Turgut Özen’in bir liste hazırlaması üzerine İsmail Cinoğlu adaylıktan çekilerek, tek liste halinde seçime gidilmişti. 26 Aralık 2022 günü yapılan kongrede Turgut Özen başkan seçilirken, kongreye İsmail Cinoğlu’nun Turgut Özen’e söylediği sözler damga vurmuştu. O günlerde efsane başkan diye kamuoyunda anılan Turgut Özen’in, görevde olduğu aradan geçen 6 aylık süre zarfında 1969 Bilecik Spor Kulübü 13 maçta 20 puan topladı.

BAL play-off’unda Söğütspor maçında rakibi yenerek ligde kalan 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde Başkan Turgut Özen, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, “Siz varsanız ben varım, siz yoksanız ben de yokum. Kazanacağımıza inancım tam ama kaybedersek ben de bırakacağım. Kazanırsak da tüm gayretimiz hedefimiz 3. Lig’e çıkmak olacak” demişti.

Bu istifanın ardından taraftarlar arasından Turgut Özen’in takımı yarı yolda bıraktığı yorumları yapıldı.

Öte yandan Bilecik 1969 Spor Kulübü ve Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, 12 Haziran Pazartesi günü olağanüstü kongreye gidecek.