Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor, hafta sonu oynayacağı zorlu Manisa 1965 SK. maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde 3 hafta geride kalırken, ilk haftayı BAY geçen 1969 Bilecik Spor, ikinci haftada Tire 2021 FK.’ya 2-0 yenilirken, geçtiğimiz hafta kendi evinde Bolvadin Belediyespor ile 0-0’lık skorla ligde ilk puanını almıştı. Ligin üçüncü haftasında Manisa 1965 SK. ile karşı karşıya gelecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü hazırlıklarına devam ediyor. İstasyon Sentetik Saha’da günü tek idmanla geçiren kırmızı şimşeklerde moraller yerinde olurken, hedef 3 puan. Manisa 1965 SK. ise, 3 hafta 1 galibiyet, bir beraberlik alarak, 15 takımlı ligde 7’inci sırada yer alıyor.