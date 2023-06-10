1967 yılında askerlik görevini yaparken gazi olan 77 yaşındaki adamın, yaralı bacağı hayati tehlike oluşturunca yaklaşık 2 ay önce diz altından kesilerek yerine protez takıldı.

Özdemir 1967 yılında Kars’ta askerlik görevini yaparken bacağından yaralanarak malul gazi oldu. Özdemir aradan geçen süre içerisinde bir bacağı aksayarak yaşamını idame ettirdi. Fakat önceki ay yaralı bacağı hayati tehlike arz edince Özdemir’e doktorlar müdahale kararı aldı. Gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile Özdemir’in bacağı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde diz altından kesildi. Gazi Özdemir’e ardından protez bacak takıldı. Müdahaleden sonra sağlığı düzelen Gazi Özdemir protez bacak takılan en yaşlı gazilerden birisi oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı’da, Gazi Ramazan Özdemir’in tedavi sürecinde yanında oldu.