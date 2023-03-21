Süper Amatör Küme’ye yükselmeyi başaran 1966 Turanspor, şampiyonluk kupasını aldı. Teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kulüp Onursal Başkanı Sedat Kılınç omuzlarda taşındı.

Kayseri 1. Amatör Küme’de lig sona erdi. 3 grupta Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu. A Grubu’nda İsmail Okumuş Futbol Kulübü, B Grubu’nda Belsinspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor mutlu sona ulaşan ekipler oldu.

C Grubu’nda son maçında rakibi Talas Denizspor’u 10-0 mağlup eden 1966 Turanspor, şampiyonluk kupasını aldı. Teknik heyet ve futbolcular, Argıncık stadında kupayı düzenlenen törenle aldı. Kupa törenine TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, 1966 Turanspor Onursal Başkanı Sedat Kılınç, 1966 Turanspor Başkanı Murat Canıtez, antrenör ve futbolcular katıldı.

1966 Turanspor Onursal Başkanı Sedat Kılınç, kupa töreni sonrasında futbolcuların sevgi seli ile karşılaştı. Omuzlara alınan Sedat Kılınç, maç sonrası yaptığı açıklamasında hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Kılınç, “Her yıl şampiyonluklar yaşayarak profesyonel liglere yükselmek istiyoruz” dedi.