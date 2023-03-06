Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme C Grubu lideri 1996 Turanspor Kulübü, ilk kez Süper Amatör Küme’ye yükseldi.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme C Grubu lideri 1996 Turanspor Kulübü, ilk kez Süper Amatör Küme’ye yükseldi.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor ligin 20. haftasında oynadığı maçta Kayseri Demirspor’u Emre Akyüz ve Enes Bahar’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Demirspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından 1966 Turanspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Amatör Küme’ye yazdırdı. Maçın ardından saha içerisinde şampiyonluğu meşaleler ile kutlayan 1966 Turanspor Kulübü, 2023-2024 futbol sezonunda tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olmanın sevinci yaşıyor.

C Grubunda geride kalan 20. hafta sonunda 18 maça çıkan 1966 Turanspor, 14 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 46 puan topladı. 32 takım arasında tek mağlubiyet almayan takım olan bordo mavililer ligde kalan 2 maçını da kayıpsız geçip 2022-2023 sezonunu namağlup olarak tamamlayarak rekor kırmak istiyor.

1966 Turanspor Kulüp Başkanı Murat Canıtez yaptığı açıklamada, “Şampiyonluğumuz bütün camiaya armağan olsun. Sezon başından bugüne kadar çok büyük emekler verdik ve Demirspor galibiyeti ile bu emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlukta emeğe geçen hocalarıma, oyuncularıma ve büyük Turanspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Küçükten büyüğe 1966 Turanspor bayrağı için maddi manevi desteğini esirgemeyen Turanlı hemşerilerimize onursal başkanımız Sedat Kılınç’a teşekkür ediyor bundan sonraki süreçte aynı azim, istek ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.