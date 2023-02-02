1966 Turanspor her geçen hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor.

1966 Turanspor her geçen hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor haftayı 2-0’lık Buğdaylıspor galibiyeti ile kapattı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden 1966 Turanspor ligde kalan son 4 haftada 3 karşılaşma oynayacak ve 1 maçı da hükmen kazanacak. Ligin 19. haftasını hükmen kazanacak olan 1966 Turanspor puanını 43’e çıkartacak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Mavi bordolu takım Play-Off oynamayı garantilerken kalan maçlarını kazanıp sezonu şampiyon olarak tamamlayarak adını Süper Amatör Küme’ye yazdırmak istiyor.

C Grubunda geride kalan 18.hafta sonunda oynadığı 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 40 puan toplayan 1966 Turanspor zirvede yer alıyor. 1. Amatör Küme’de yer alan 32 takım arasında tek mağlubiyet almayan takım konumunda olan 1966 Turanspor sezonu namağlup tamamlamak istiyor. 1966 Turnaspor’un kalan 4.haftada oynayacağı maçlar şu şekilde;

19.Hafta Akkışlaspor

20.Hafta Kayseri Demirspor

21.Hafta Argıncık Esnafspor

22.Hafta Talas Denizspor