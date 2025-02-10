Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1966 Edremitspor, 19. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Alaşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Edremit Şehit Hamdibey Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-sarılı ekip, ikinci yarıda oyuna dahil olan Furkan Safi ve Furkan Cinkaya’nın (2) golleriyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla puanını 43’e yükselten Edremit temsilcisi, lider Fethiye İdman Yurdu’nun puan kaybetmesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmayı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran futbolseverler, maç boyunca takımlarına destek verdi.

Maçın ardından sahaya inerek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Ertaş, "Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan takımımızı kutluyorum. Edremit’i her alanda olduğu gibi sportif alanda da en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Kadın basketbol takımımız Federasyon Kupası’nı kazandı ve namağlup ilerliyor. Futbol takımımız da önemli bir galibiyet alarak hedefe bir adım daha yaklaştı. Sezon sonunda 1966 Edremitspor’u 3. Lig’e çıkarmak en büyük arzumuz" dedi.