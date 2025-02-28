BAL Ligi’nde liderliğini sürdüren 1966 Edremitspor, 3. Lig hedefi doğrultusunda önemli bir süreçten geçiyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 1966 Edremitspor yönetimi, düzenlenen basın toplantısında kulübün mevcut durumu ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremitspor’u 30 yıl sonra 3. Lig’e çıkaracağız. Takımımız büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Edremitspor, ilçemizin gururu haline geldi. Altyapımızda 175 sporcumuz var, gençlerimizi spora teşvik ederek geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek istiyoruz." dedi.

1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci ise takımlarının şampiyonluk yolunda ilerlediğini belirterek, "Edremit iş dünyasının ve halkımızın desteğini bekliyoruz. 29 yıl sonra büyük bir hava yakaladık, ancak bu başarı için daha fazla desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcıları, spor kulüplerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve teknik kadro katılım sağladı. Edremitspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. Lig’e yükselmeyi hedefliyor.