Konyaaltı’nda 29 Ekim’de 1923 zeybeğin aynı anda dans ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü selamlayacağı etkinliğin provalarına yüzlerce kişi katıldı. Provalara vatandaşların yoğun ilgisi gösterdiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Cumhuriyet coşkusunu 1923 zeybekten biri olarak yaşamak isteyen 7’den 70’e herkesi zeybek olmaya bekliyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 1923 zeybekle selamlayacak. 1923 zeybeğin aynı anda dans ederek muhteşem bir görsel şölen sunacağı etkinlik Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleşecek. 29 Ekim akşamı yapılacak kutlamaların provaları, yüzlerce zeybeğin katılımıyla devam ediyor.

7’den 70’e her yaştan yüzlerce gönüllünün oluşturduğu zeybekler, Konyaaltı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu eğitmenleri gözetiminde Ulu Önder’i selamlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim kutlama provaları için aileleriyle birlikte belediye önüne akın eden vatandaşların yaşadığı duygu yoğunluğu ise dikkatlerden kaçmıyor. Zeybek olup bu coşkuya katılmak isteyenler için ise kayıtlar hala devam ediyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 13 Ekim Cuma gününe kadar "www.konyaalti.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

"1923 kişiden biri olabilirler"

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını Konyaaltı’na yakışır şekilde kutlamak istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1923 zeybek ile Atamızı selamlamak istedik. Bunun için oldukça heyecanlı olduğumuzu söylemeliyim. Provalara katılan vatandaşlarımızın da aynı heyecanı yaşadığını hissedebiliyorum. Katılan herkese şimdiden teşekkür ediyor, bu coşkuyu bizimle birlikte yaşamak isteyen herkesi 1923 zeybekten biri olmaya davet ediyorum" dedi.

"Coşkuyu herkes yaşamalı"

Provalara ailesiyle birlikte katılan Serhan Semen, etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve ailesiyle birlikte zeybek olmak için etkinliğe kayıt yaptırdığını söyledi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında çocuklarıyla birlikte böyle bir etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Semen, kendilerine böyle bir imkân sunduğu için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. Bu coşkuyu herkesin yaşaması gerektiğini dile getiren Semen, herkesi Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için etkinliğe davet etti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Konyaaltı Belediyesi’nin böyle bir etkinlik yapmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Hayriye Özdemir ise zeybek oynamayı öğrenmenin de hoşuna gittiğini söyledi. Özdemir, böyle bir etkinliğin hayata geçmesini sağlayan Konyaaltı Belediyesi’ne de teşekkür etti.