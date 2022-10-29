Mersin’in Erdemli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı 1923 motor tutkununun katılımıyla düzenlenen konvoyla kutlandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı 1923 motor tutkununun katılımıyla düzenlenen konvoyla kutlandı.

1923 motor tutkunu, Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak ilçe merkezindeki Erdemoğlu Bulvarı’nda bir araya geldi. Ardından da belirlenen güzergahta konvoy düzenlendi. Motosiklet tutkunlarının yanı sıra adeta görsel şölene dönüşen konvoyu izleyenler de Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Konvoyu balkonlarından izleyen vatandaşlar alkışlarla konvoya destek verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bugün Cumhuriyet coşkusunu Erdemli’de motorlu guruplarımızla paylaşıyoruz. 1923 tane motorcumuzla Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde en mükemmel şekilde icra edeceğiz. Ben katılan gençlerimize Cumhuriyeti, aydınlık Türkiye’mizi yarınlara emanet edecek olduğumuz gençlerimizin ciddi bir katılımı, ciddi bir teveccühü var. Bu da gösteriyor ki yüce Türk milletinin geleceği garanti altında. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum, Erdemlimizi tebrik ediyorum. Erdemli’mize yaraşan, Erdemli’mize yakışan bir güzelliği inşallah burada en güzel şekilde, en mükemmel şekilde sergileyeceğiz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde inşallah” diye konuştu.

Yediden yetmişe herkes Cumhuriyet coşkusuna katılım sağladı. Korteje ata yadigarı motoruyla geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ömer Bakkal, “Kortejimize ata yadigârı motorumuzla geldim, Cumhuriyet bize atalarımızdan kaldı, daha nice 99 yıllara geçirmek dileğiyle” diye konuştu. Böyle bir organizasyona katıldığı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Hasan Yılmaz ise, “Mutluyuz, elimizden geleni yapacağız, gösterisini, şovunu yapacağız. Belediyemize de teşekkür ederiz bize böyle bir şey sunduğu için” dedi. Mustafa Küçük de gençler için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “1923 motorla Cumhuriyetimizi kutluyoruz” diye konuştu. Cumhuriyetin 99. yılını kutladıkları için gururlu olduğunu anlatan Veli Can da, “Cumhuriyetimizin 99 yılında gururluyuz, mutluyuz” dedi.