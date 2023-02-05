Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu aralıklarla devam etti. Lapseki ilçesinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birleşince ortaya seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

Çanakkale’de gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde oluşan kar, 1915 Çanakkale Köprüsü’yle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

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