1912 yılında meydana gelen 7,3 deprem sonrasında yok olan Tekirdağ’ın minyatürü yapıldı.

1912 yılında meydana gelen 7,3 deprem sonrasında yok olan Tekirdağ’ın minyatürü yapıldı.

Tekirdağ’da 1912 yılında meydana gelen deprem sonrasında yüzlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüzlerce yapı hasar görmüştü. Deprem sonrası hasar gören yapılardan bazıları günümüze kadar gelirken, birçok yapı ise yok olmuştu. Süleymanpaşa Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi’nde yapılan 2 yıllık çalışma ile kaybolan şehrin minyatürü yapıldı. Bu çalışma ile kentin hafızası canlanırken, vatandaşlar da Tekirdağ’ın 100 yıl önceki minyatürüne ilgi gösteriyor. Kentin dev minyatüründe; o dönemde bulunan birçok yapı, cami, han gibi yapıların yanı sıra Marmara Denizi ve insanların genel yaşantıları da yer alıyor. Minyatür, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde sergileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu projemiz yaklaşık 2 seneden beri üzerinde çalıştığımız bir proje ve dün itibarıyla 13 Kasım’da yani Tekirdağ’ın kurtuluşunun 100. yılında vatandaşlarımıza sunma fırsatını bulduk. Robotik kodlama atölyemizde, biz 2019 senesinden itibaren minyatür çalışmalarına başladık. Bu özellikle bizim istediğimiz, hem Cüneyt başkanımızın hem de benim istediği bir çalışmaydı. Minyatür üzerine çalışan tek belediyeyiz. Robotik kodlama atölyelerinde ve bu arkamda gördüğünüz eserde 3D teknolojisi ile yapılmış bir şehrin en büyük minyatürü olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 2 seneden beri de robotik kodlama atölyemizde ve oradaki hocalarımızın, öğrenci kardeşlerimizin de hep birlikte el birliği ile yapmış olduğu güzel bir ürün. Bu üründeki amaçlarımızdan bir tanesi de özellikle kent hafızasını yeniden canlandırmak istiyoruz" dedi.

Çına, açıklamasının devamında, "1912 yılını seçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de, Tekirdağ’da 1912 yılında gerçekleşen büyük Mürefte depremi ile birçok eserin bu zamandan sonra kaybolduğunu görüyoruz. Biz hem o hafızayı canlandırıp hem o kaybolan eserleri yeniden vatandaşlarımıza sunmak hem de vatandaşlarımızın sadece kitaplardan ibaret gördükleri eski Tekirdağ fotoğraflarını ve internet üzerinden parça parça gördüğü fotoğrafları topyekun bir halde panoramik olarak da göstermek istedik. Güzel de bir proje oldu, şu an Kültür Müdürlüğümüzde projemiz hala vatandaşlarımıza açık bir şekilde sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da sunmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.