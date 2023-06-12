Bilecik’te ekmek üretim, dağıtım ve satışını yapan 191 kişiye ‘Ekmek Hijyen Eğitimi’ verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan ‘Ekmek Hijyen Eğitim Protokolü’ çerçevesinde, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımıyla teknik ekipler tarafından il merkezi ve Bozüyük’te 2 ayrı oturumda ‘Ekmek Hijyen Eğitimi’ verildi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı konuşmada güvenilir gıdanın insan sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, fırınlardaki hijyenin sağlanması hususlarına değindi ve verilen eğitimin tüm paydaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.Bilecik merkez ve ilçelerinde ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan 191 kişinin katıldığı eğitimde ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, personel hijyeni, alet-ekipman hijyeni, gıdalardaki zararlı maddeler, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması için alınabilecek tedbirler gibi konular işlendi.

Eğitimin sonunda, yazılı sınava tabi tutulan fırın çalışanlarından geçer not alanlara ‘Hijyen Eğitimi Belgesi’ verdi. Bu belge, katılımcıların ekmek üretimi ve satışında hijyen konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını gösterecek.

Ekmek Hijyen Eğitimi, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi için önemli bir adım olup, kentteki ekmek sektöründe çalışanların hijyen konusunda bilinçlenmesini ve kaliteli üretim standartlarını sağlamasını hedeflemektedir.