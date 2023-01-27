Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki 1900 rakımlı Çambaşı Yaylası’ndaki kayak merkezinde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleşti. Gerçeğini aratmayan senaryolarda 5 kurumun personeli görev aldı.

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki 1900 rakımlı Çambaşı Yaylası’ndaki kayak merkezinde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleşti. Gerçeğini aratmayan senaryolarda 5 kurumun personeli görev aldı.

Ordu’nun en önemli turistik adreslerinden birisi olan, Kabadüz ilçesine bağlı 1900 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan kayak tesisinde sezon açıldı. Tesis, misafirlerini ağırlarken, Kabadüz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen arama ve kurtarma tatbikatı ile olabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hızlı müdahalesi sergilendi.

Kayak tesisinde düzenlenen ve gerçeğini aratmayan senaryolar gereği ilk olarak elektrik kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, telesiyej tellerine tırmanarak, güvenli bir şekilde mahsur kaşan vatandaşlara ulaştı. Sorasında ise vatandaşlar, gerekli güvenlik önlemleri alınarak zemine indirildi. Buradan da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ANDA Derneği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatlar gerçeğini aratmadı

Düzenlenen ikinci kurtarma operasyonu senaryosunda ise kayak yaptığı esnada pistten çıkarak ayağını kıran ve hareketsiz yatan bir vatandaş ihbarda bulundu. Bunun üzerine JAK ekipleri kar motorları ile olay yerine müdahale ederek, diğer kurumların yetkilileri ile birlikte yaralı vatandaşı kurtardı. Yaralı şahıs, kar motoru ile ambulansa taşındı. Yapılan tatbikatlar gerçeğini aratmazken, ekiplerin kısa sürede olaylara müdahalede bulunması beğeni topladı.

“Bu tatbikat, kurumlar arası işbirliğinin ciddi bir boyutunu gösteriyor”

Düzenlenen tatbikatlar hakkında açıklamalarda bulunan Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, ilçede kış festivali öncesi tatbikat yapıldığını söyledi. Yoğun katılım beklenen festival öncesi kayak tesisinin, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır olduğunu kaydeden Kaymakam Yasin Şahin, “Bu tatbikat aslında kurumlar arası işbirliğinin ciddi bir boyutunu gösteriyor. çünkü, AFAD, JAK timimiz, ANDA Arama ve Kurtarma ekipler, sağlık ve ORBEL ekipleri burada. 35 kişilik personel katılımı ile burada elektrik arızası sebebiyle kabinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını ele alan bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Festival öncesi yaptığımız bu tatbikat ile vatandaşlarımıza güven aşılıyoruz” dedi.

“Ekiplerimizin hızlı müdahaleleri, her zaman hazır ve antrenmanlı olduklarını gösteriyor”

Senaryonun ikinci kısmında ise kayak yapan bir vatandaşın düşerek ayağını kırdıktan sonra ekipler tarafından kurtarılması olduğunu kaydeden Kaymakam Yasin Şahin, “JAK timlerimiz etkin bir şekilde burada görev üstlenmiş durumda. Kendileri 20 günlüğüne buradalar, timimizin olaylara hızlı bir şekilde müdahale ettiği, hazır ve antrenmanlı olduğu görülüyor. Bu da bizleri fazlası ile memnun ediyor, vatandaşlarımız rahatlıklar burada seyahatlerini edip konaklayabilirler” diye konuştu.

“Tarihten aldığımız sığınılacak liman özelliğini şuanda da yaylamızda gösteriyoruz”

Çambaşı Yaylası’nın geçen yıllarda sığınılacak liman özelliği taşıdığını ifade eden Şahin, “Bu da Ordu’da sıtma hastalığı önceki yıllarda baş göstermişti. Bu hastalıktan kaçmak isteyen vatandaşlarımız Çambaşı Yaylası’na geliyordu ve tüm kurumlar da burada teşkilatlanmıştı. Tarihten aldığımız sığınılacak liman özelliğini şuanda da gösteriyoruz. Vatandaşlarımız güvenle burada seyahat edebilir ve konaklayabilirler, bizler buradayız” ifadelerine yer verdi.

Toplamda 35 personelin görev aldığı tatbikat izleyenlerden de tam not alırken, ekiplerin olaylara kısa sürede müdahale etmesi ise şaşırttı.