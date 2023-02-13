Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerindeki çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, 190 depremzede vatandaşı Düzce’ye getirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerindeki çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, 190 depremzede vatandaşı Düzce’ye getirdi.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürüyor. Bir yandan yardım kampanyasını sürdüren Düzce Belediyesi, bir yandan da Ulaşım A.Ş. öncülüğünde deprem bölgelerindeki vatandaşları Düzce’ye getiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün talimatı ve Başkan Yardımcısı Hasan Günden’in koordinasyonunda depremzedelerin tahliyesi için seferberlik başlatan Düzce Belediyesi, iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. çatısı altında şehir içi toplu taşımada kullanılan minibüsleri yardım malzemeleri ile birlikte deprem bölgesine gönderdi. Depremin etkili olduğu illerde bulunan 130 depremzedenin Düzce’ye getirilmesine ön ayak olan Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki depremzedelerden oluşan 60 kişilik ikinci kafilenin de 3 minibüs eşliğinde kente getirilmesini sağladı. Ulaşım A.Ş.’nin koordinasyon sağladığı tahliye çalışmalarında ayrıca 30 depremzedenin de Sakarya’nın Kocaali ilçesine nakledilmeleri sağlandı.