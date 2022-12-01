Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından elde edilen istihbarat sonucu yapılan operasyonda, hakkında 15 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 19 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan R.D. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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