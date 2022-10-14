Eskişehir’de 2 üniversite öğrencisinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Eskişehir’de 2 üniversite öğrencisinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, Mahmudiye-Çifteler kara yolunda bulunan İsmetpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çifteler ilçesinde bulunan bir okulda rehberlik öğretmeni olan Tolgahan K. (30) idaresindeki 01 FDA 37 plakalı otomobil, Enes Yılmaz’ın kullandığı 06 CVS 053 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Enes Yılmaz (24) ile arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Barbaros Ali Alçın (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Barbaros Ali Alçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan gençlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci oldukları ve okuldan çıktıktan sonra Mahmudiye’ye dönüş için yolda oldukları öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Enes Yılmaz’ın ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.