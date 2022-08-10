Eskişehir’de ablasının kullandığı otomobilin bir tıra arkadan çarpmasıyla ağır yaralanan 19 yaşındaki Meltem Bodur, 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Eskişehir’de ablasının kullandığı otomobilin bir tıra arkadan çarpmasıyla ağır yaralanan 19 yaşındaki Meltem Bodur, 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

20 Temmuz günü sabah 05:30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana gelen kazada, Seda Bodur kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil ile önünde giden 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücüsü Seda Bodur (22) ile ön koltukta yolcu olarak bulunan Buse Nur Bulut (21) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan muayenelerinde genç kadınların hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Arka koltukta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Meltem Bodur ise ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından 19 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Meltem Bodur’dan da acı haber geldi. Durumu ağırlaşan Meltem Bodur’un, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.