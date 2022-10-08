Adana’nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek her yerde aranıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek her yerde aranıyor.

Kozan’ın Hacımirzalı Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuklu Demiryürek ailesi 5 gündür kayıp olan oğulları Hakan Demiryürek için seferber oldu. Evden para almadan ayrıldığını, üstünde yeşil tişört ve kot pantolon siyah ayakkabı olduğunu aktaran anne Türkan Demiryürek görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini istedi.

Kozan’da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonrası, kurduğu whatsapp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek, ilçede güvenlik güçleri ve ailesi ile birlikte her yerde aranıyor. Anne Türkan Demiryürek oğlunun başına bir şey gelmesinden edişe ettiğini ifade etti. Türkan Demiryürek oğlunu çok özlediğini ve yüreğinde büyük bir boşluk olduğunu belirterek, "Ben Antalya’da abisinin yanına gitmiştim. Bana telefon etti. Öğretmenlerinden öğrendim. Hakan arkadaşlarına video atmış. Helalleşmek için. Evdeki kızımı aradım, ’Anne Hakan cenazeye katıldı. Gelmedi’ dedi. En son arkadaşının cenazesine gitmiş ondan sonra kimse haber alamadı" dedi.

5 gündür oğlundan bir türlü haber alamadıklarına dikkat çeken anne Demiryürek şöyle devam etti:

"Herkesi ’Anneme bir şey söylemeyin diye tembihlemiş. Sonrada köyün anahtarını alıp oraya gitmiş. Burada video çekip telefondan göndermiş. Daha sonrada oğlumdan haber alamadık. Her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Oğlumun çok arkadaşı yoktu. Çalışkan bir öğrenciydi. Elimden kayıp gitti. Her işini kendi yapardı. Duyan gören bizi arasın. Ne derdi varsa hepsi tüm dertlerine ortak olacağım. Hiç kötü arkadaşı yoktu. Gezmez madde kullanmaz hiç kötü alışkanlığı yok. Paraya ihtiyacı olsa kasanın anahtarı onda hiçbir şeye dokunmadan kıyafetleri ile ayrılmış evden. Gören duyan haber versin” dedi.

Jandarma ve polis ekiplerinin genci arama çalışmaları sürüyor.