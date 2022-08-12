Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Debaes Maeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Debaes Maeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Sivas İl Müftülüğü Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen ihtida töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın tebliği ile tercüman eşliğinde imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Maeva, şahitlerin huzurunda İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldu. İhtida merasimi sonrası konuşan Müftü Pehlivan, “Allah’ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam’ı tercih eden Debaes Maeva’yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Müftü Pehlivan, Maeva’ya ihtida belgesi ile birlikte Diyanet yayınlarına ait Fransızca yazılmış ‘Temel Dini Bilgiler Kitabı’ ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.