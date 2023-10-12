Eskişehir’de 19 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 19 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.O. isimli şahıs yakalandı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.