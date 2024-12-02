DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 suç kaydı bulunan E.A. İsimli şahsın aracında yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan uyuşturucu satıcısının hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası da olduğu ortaya çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 19 suç kaydı bulunan E.A. (29) İsimli şüphelinin aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli E.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın GBT sorgusunda Ankara Polatlı İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.