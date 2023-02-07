Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından destek ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından destek ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti.

Hazırlıklarını tamamlayan 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazi aracı, 1 UMKE lojistik aracı, 1 ambulans, 1 dört sedyeli ambulans ile toplam 19 personel Kahramanmaraş’a gitmek üzere harekete geçti.Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, “Ekiplerimiz, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yola çıktı. Milletimize geçmiş olsun, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.