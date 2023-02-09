Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde paketlenen yardım malzemelerini taşıyan 5. tır da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde paketlenen yardım malzemelerini taşıyan 5. tır da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

19 Mayıs Belediyesi, deprem bölgesinde zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren depremzedeler için yardım kampanyasına bugünde devam etti. Bugünkü tıra kuru gıda başta olmak üzere ekmek, su, soba, odun, kömür, katalitik ısıtıcı, atkı, bere, çorap, eldiven, içlik ve iç çamaşırı, kışlık kıyafet, hasta bezi, bebek bezi, bebek maması, taşınabilir batarya, kafa lambası, pil ve kefen yüklendi.

Yardımlar hakkında bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere vatandaşlarımızın da desteği ile gelen yardım malzemelerini, ilçemizin bay-bayan gönüllü gençleri gece gündüz demeden çalışarak tırımıza yükledi. 19 Mayıslı hemşehrilerimiz sayesinde beşinci yardım tırımızı yolcu ettik” dedi.

Hava şartları gece eksi 20 derece civarında seyrettiğinden dolayı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil olarak, kullanılmamış atkı, bere, eldiven, yün içlik, iç çamaşırı ihtiyacının olduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, “Deprem bölgesinden gelen talebe göre ihtiyaç listemiz günlük olarak değişmektedir. AFAD’a teslim edilmek üzere belediyemiz düğün salonuna ulaştırılması konusunda desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.